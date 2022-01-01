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У Києві росіяни обстріляли парковку біля торгового центру: є загиблий і постраждалі

У Києві росіяни обстріляли парковку біля торгового центру: є загиблий і постраждалі
У Києві окупанти обстріляли парковку біля торгового центру в Подільському районі. Загинула людина, ще двоє постраждали.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм-каналі.

"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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