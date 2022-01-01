У Києві росіяни обстріляли парковку біля торгового центру: є загиблий і постраждалі





Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграм-каналі.



"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві окупанти обстріляли парковку біля торгового центру в Подільському районі. Загинула людина, ще двоє постраждали.Про це повідомив мер Києва"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

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