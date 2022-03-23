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На Волині дії противника змін не зазнали, – зведення Генштабу

На Волині дії противника змін не зазнали, – зведення Генштабу
Триває двадцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Угруповання сил оборони продовжує оборонну операцію проти російських загарбників, завдаючи противнику значних втрат.

Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ Збройних Сил України для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу. Водночас, російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

На Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку дії противника змін не зазнали.

На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи таку собі "гуманітарну місію" російської федерації, організовували показову роздачу так званої “гумдопомоги” місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник, через проблеми з логістичним забезпеченням, намагається поповнити запаси палива шляхом його вилучення у цивільного населення та аграріїв.

Сили оборони України продовжують боронити Україну як на землі так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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