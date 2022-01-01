Чому у Луцьку в темну пору вже не вимикають вуличне освітлення
Сьогодні, 18:28
В нинішніх умовах вуличне освітлення у Луцьку не потрібно вимикати.
Про це повідомив у своєму відеозверненні міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Світло потрібно для патрулювання, для виявлення диверсійно-розвідувальних груп, для безпеки громадян. Тому у нас сьогодні не має такої необхідності вимикати вуличне освітлення. Ми радимося із військовими, з правоохоронними органами щодо освітлення на вулицях", - наголосив Ігор Поліщук.
Також мер Луцька відзначив, що 23 березня курсувало 100 одиниць громадського транспорту, з яких 28 тролейбусів, усі інші - автобуси.
Повідомив він і те, що сьогодні перший день роботи соціальної їдальні для вимушених переселенців, яка працює на проспекті Волі, 25. Прохарчовано 140 осіб: і дорослих, і дітей.
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Про це повідомив у своєму відеозверненні міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Світло потрібно для патрулювання, для виявлення диверсійно-розвідувальних груп, для безпеки громадян. Тому у нас сьогодні не має такої необхідності вимикати вуличне освітлення. Ми радимося із військовими, з правоохоронними органами щодо освітлення на вулицях", - наголосив Ігор Поліщук.
Також мер Луцька відзначив, що 23 березня курсувало 100 одиниць громадського транспорту, з яких 28 тролейбусів, усі інші - автобуси.
Повідомив він і те, що сьогодні перший день роботи соціальної їдальні для вимушених переселенців, яка працює на проспекті Волі, 25. Прохарчовано 140 осіб: і дорослих, і дітей.
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