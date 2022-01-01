В Україні почав діяти закон про трудові відносини під час воєнного стану





Відповідний документ оприлюднили в газеті «Голос України», пише



Що він передбачає?



Так, тепер тривалість робочого часу може становити до 60 годин на тиждень. Якщо законодавство передбачає для працівника скорочений робочий тиждень, то тепер він не перевищуватиме 50 годин на тиждень.



Тривалість щотижневого відпочинку тепер можна скоротити до 24 годин, а початок і закінчення цього відпочинку встановлюватиме роботодавець.



П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень роботодавець може встановити за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.



Під час воєнного стану не діятимуть норми Кодексу законів про працю, які встановлюють святкові та неробочі дні, а також тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.



Також тепер роботодавець може перевести працівника на роботу, яку не узгоджували трудовим договором (крім переведення на роботу в зоні бойових дій).



Проте така робота не може бути протипоказана працівникові за станом здоров'я. Вона може бути лише спрямована на відвернення або ліквідацію наслідків бойових дій та інших обставин, які можуть становити загрозу життєвим умовам людей.



Якщо підприємство розташоване у зоні бойових дій, працівник може звільнитися за власним бажанням у строк, вказаний у його заяві. Таке не можна робити лише у випадках примусового залучення до суспільно корисних робіт і робіт на об'єктах критичної інфраструктури.



А ще роботодавець тепер може укладати строкові трудові договори на період воєнного стану або заміщення працівника, який тимчасово відсутній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Набув чинності закон про трудові відносини під час воєнного стану.Відповідний документ оприлюднили в газеті «Голос України», пише Громадське Так, тепер тривалість робочого часу може становити до 60 годин на тиждень. Якщо законодавство передбачає для працівника скорочений робочий тиждень, то тепер він не перевищуватиме 50 годин на тиждень.Тривалість щотижневого відпочинку тепер можна скоротити до 24 годин, а початок і закінчення цього відпочинку встановлюватиме роботодавець.П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень роботодавець може встановити за рішенням військового командування разом із військовими адміністраціями.Під час воєнного стану не діятимуть норми Кодексу законів про працю, які встановлюють святкові та неробочі дні, а також тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.Також тепер роботодавець може перевести працівника на роботу, яку не узгоджували трудовим договором (крім переведення на роботу в зоні бойових дій).Проте така робота не може бути протипоказана працівникові за станом здоров'я. Вона може бути лише спрямована на відвернення або ліквідацію наслідків бойових дій та інших обставин, які можуть становити загрозу життєвим умовам людей.Якщо підприємство розташоване у зоні бойових дій, працівник може звільнитися за власним бажанням у строк, вказаний у його заяві. Таке не можна робити лише у випадках примусового залучення до суспільно корисних робіт і робіт на об'єктах критичної інфраструктури.А ще роботодавець тепер може укладати строкові трудові договори на період воєнного стану або заміщення працівника, який тимчасово відсутній.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію