У ЗСУ заявляють, що білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України





Про це повідомляє Володимира Фітьо в ефірі UA:Разом.



«Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади і будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон», - сказав Фітьо.



На запитання щодо зміни тактики російських загарбників речник повідомив, що наразі вона нагадує тактику орди.



«Тактика ворога зараз абсолютно змінилась, і вони, як століття тому діяла орда, так і вони зараз діють. Вони просто все нищать, всю західну цивілізацію хочуть знищити. Для них все, що у нас вважалось звичайним побутом, для них це є предметами розкоші, яких вони не мали», - розповів речник.



Як повідомляв Укрінформ, американський телеканал CNN із посиланням на представників адміністрації США поінформував, що військові фахівці й розвідка Сполучених Штатів і НАТО вважають імовірним приєднання білоруських збройних сил до російського наступу на територію України упродовж ближчої перспективи.



Сьогодні, 23 березня, Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що частково підтверджується повернення окремих білоруських підрозділів до пунктів постійної дислокації, однак режим лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу кордону України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар пресофіцера командування Сухопутних військ ЗСУв ефірі UA:Разом.«Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади і будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон», - сказав Фітьо.На запитання щодо зміни тактики російських загарбників речник повідомив, що наразі вона нагадує тактику орди.«Тактика ворога зараз абсолютно змінилась, і вони, як століття тому діяла орда, так і вони зараз діють. Вони просто все нищать, всю західну цивілізацію хочуть знищити. Для них все, що у нас вважалось звичайним побутом, для них це є предметами розкоші, яких вони не мали», - розповів речник.Як повідомляв Укрінформ, американський телеканал CNN із посиланням на представників адміністрації США поінформував, що військові фахівці й розвідка Сполучених Штатів і НАТО вважають імовірним приєднання білоруських збройних сил до російського наступу на територію України упродовж ближчої перспективи.Сьогодні, 23 березня, Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що частково підтверджується повернення окремих білоруських підрозділів до пунктів постійної дислокації, однак режим лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу кордону України.

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