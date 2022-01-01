В Україні водіям легковиків дозволили керувати вантажівками





Відповідні зміни до



Відтепер водіям категорії В (легкові автомобілі) дозволяється керувати транспортними засобами категорії С, С1 (вантажні автомобілі).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На період воєнного стану в Україні дозволили громадянам, які мають посвідчення водія категорії B, керувати вантажним автотранспортом.Відповідні зміни до постанови Кабміну внесли 22 березня.Відтепер водіям категорії В (легкові автомобілі) дозволяється керувати транспортними засобами категорії С, С1 (вантажні автомобілі).

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