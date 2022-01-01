В Україні водіям легковиків дозволили керувати вантажівками

В Україні водіям легковиків дозволили керувати вантажівками
На період воєнного стану в Україні дозволили громадянам, які мають посвідчення водія категорії B, керувати вантажним автотранспортом.

Відповідні зміни до постанови Кабміну внесли 22 березня.

Відтепер водіям категорії В (легкові автомобілі) дозволяється керувати транспортними засобами категорії С, С1 (вантажні автомобілі).

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Теги: Вантажівка, водійське посвідчення, воєнний стан
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