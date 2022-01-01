В Україні водіям легковиків дозволили керувати вантажівками
Сьогодні, 16:03
На період воєнного стану в Україні дозволили громадянам, які мають посвідчення водія категорії B, керувати вантажним автотранспортом.
Відповідні зміни до постанови Кабміну внесли 22 березня.
Відтепер водіям категорії В (легкові автомобілі) дозволяється керувати транспортними засобами категорії С, С1 (вантажні автомобілі).
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Відповідні зміни до постанови Кабміну внесли 22 березня.
Відтепер водіям категорії В (легкові автомобілі) дозволяється керувати транспортними засобами категорії С, С1 (вантажні автомобілі).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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