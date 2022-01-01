Під звуки сирен у військового з Волині народилася дочка
Сьогодні, 15:15
Під час однієї з повітряних тривог у пологовому відділені Ківерцівської центральної лікарні народилася дівчинка, батько якої – військовослужбовець. Це п'ята дитина в родині.
Про це повідомила працівниця акушерсько-гінекологічного відділення медзакладу Людмила Смолярчук, передає "Суспільне".
Дитина з'явилася на світ 22 березня. В цей день на Волині було п'ять сигналів про повітряну тривогу.
"Зараз її татусь боронить в Збройних Силах України нашу Батьківщину, стоїть на передовій у Києві ! Нехай береже його Бог, адже на його повернення додому чекають вже п'ять прекрасних діток", – написала працівниця лікарні.
Наразі новонароджена дівчинка та її матір почуваються добре.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила працівниця акушерсько-гінекологічного відділення медзакладу Людмила Смолярчук, передає "Суспільне".
Дитина з'явилася на світ 22 березня. В цей день на Волині було п'ять сигналів про повітряну тривогу.
"Зараз її татусь боронить в Збройних Силах України нашу Батьківщину, стоїть на передовій у Києві ! Нехай береже його Бог, адже на його повернення додому чекають вже п'ять прекрасних діток", – написала працівниця лікарні.
Наразі новонароджена дівчинка та її матір почуваються добре.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під звуки сирен у військового з Волині народилася дочка
Сьогодні, 15:15
Nestlé призупиняє роботу декількох своїх брендів у РФ
Сьогодні, 15:07
Шпигували для ФСБ: Нацгвардія затримала подружжя диверсантів
Сьогодні, 14:54
Рівненщину обстрілюють з території Білорусі, – Коваль
Сьогодні, 14:05
Медіа