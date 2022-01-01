Під звуки сирен у військового з Волині народилася дочка

Під звуки сирен у військового з Волині народилася дочка
Під час однієї з повітряних тривог у пологовому відділені Ківерцівської центральної лікарні народилася дівчинка, батько якої – військовослужбовець. Це п'ята дитина в родині.

Про це повідомила працівниця акушерсько-гінекологічного відділення медзакладу Людмила Смолярчук, передає "Суспільне".

Дитина з'явилася на світ 22 березня. В цей день на Волині було п'ять сигналів про повітряну тривогу.

"Зараз її татусь боронить в Збройних Силах України нашу Батьківщину, стоїть на передовій у Києві ! Нехай береже його Бог, адже на його повернення додому чекають вже п'ять прекрасних діток", – написала працівниця лікарні.

Наразі новонароджена дівчинка та її матір почуваються добре.

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Теги: Волинь, військовий, народилась дочка
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