Під звуки сирен у військового з Волині народилася дочка

Під час однієї з повітряних тривог у пологовому відділені Ківерцівської центральної лікарні народилася дівчинка, батько якої – військовослужбовець. Це п'ята дитина в родині.Про це повідомила працівниця акушерсько-гінекологічного відділення медзакладу, передає "Суспільне".Дитина з'явилася на світ 22 березня. В цей день на Волині було п'ять сигналів про повітряну тривогу."Зараз її татусь боронить в Збройних Силах України нашу Батьківщину, стоїть на передовій у Києві ! Нехай береже його Бог, адже на його повернення додому чекають вже п'ять прекрасних діток", – написала працівниця лікарні.Наразі новонароджена дівчинка та її матір почуваються добре.