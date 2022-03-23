Білорусь закриває українське консульство у Бресті та висилає 12 дипломатів





Про це пише Олега Ніколенка.



Білорусь "запропонувала" 12 українським дипломатам залишити країну протягом 72 годин, дозволять працювати лише послу та ще 4 співробітникам.



"Протягом кількох років фіксувалися численні недружні дії України, спрямовані на безвідповідальну руйнацію міждержавних відносин з Білоруссю. Дійшло до того, що українська влада почала втручатися у внутрішні справи Білорусі", - заявляють у МЗС Білорусі.



"Продовження вчорашньої провокації у ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьох українських дипломатів було приписано залишити територію Білорусі протягом 72 годин.



Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок до України.



Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково.



Після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кізімом", - сказав Ніколенко.



Нагадаємо, що Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що під прикриттям посольства України нібито працювали шпигуни, а також звинуватив у співпраці з українською розвідкою затриманого рік тому білоруського журналіста Дениса Івашина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Білорусі ухвалили рішення про закриття генконсульства України в Бресті.Про це пише Українська правда з посиланням на МЗС Білорусі, яке цитує "Белта", прессекретаря МЗС УкраїниБілорусь "запропонувала" 12 українським дипломатам залишити країну протягом 72 годин, дозволять працювати лише послу та ще 4 співробітникам."Протягом кількох років фіксувалися численні недружні дії України, спрямовані на безвідповідальну руйнацію міждержавних відносин з Білоруссю. Дійшло до того, що українська влада почала втручатися у внутрішні справи Білорусі", - заявляють у МЗС Білорусі."Продовження вчорашньої провокації у ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьох українських дипломатів було приписано залишити територію Білорусі протягом 72 годин.Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок до України.Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково.Після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі з послом", - сказав Ніколенко.Нагадаємо, що Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що під прикриттям посольства України нібито працювали шпигуни, а також звинуватив у співпраці з українською розвідкою затриманого рік тому білоруського журналіста

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