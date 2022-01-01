Розвідка оприлюднила запис розмови російського генерала, який знищує Маріуполь

Міхаіл Мізінцев, один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя, називає підлеглих «ублюдками», «мразями» та «рожами вонючими».



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«Знайомтеся, Міхаіл Мізінцев – генерал-полковник, начальник національного центру управління обороною російської федерації, моральний виродок та один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців", - йдеться в повідомленні.



Московський гниляк принагідно показує, чому росія посилає своїх солдатів на вірну смерть як гарматне м’ясо, зазначають у ГУР.



«Вони цих «ублюдків», «мразєйі», «рож вонючіх» і «гадьонишів» за людей не вважають і використовують просто як ресурс. Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців – отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!», - наголошують у ГУР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіозапис, на якому російський генерал, начальник національного центру управління оборони рф, один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя, називає підлеглих «ублюдками», «мразями» та «рожами вонючими».Про це йдеться на сторінці управління у фейсбуці.«Знайомтеся, Міхаіл Мізінцев – генерал-полковник, начальник національного центру управління обороною російської федерації, моральний виродок та один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців", - йдеться в повідомленні.Московський гниляк принагідно показує, чому росія посилає своїх солдатів на вірну смерть як гарматне м’ясо, зазначають у ГУР.«Вони цих «ублюдків», «мразєйі», «рож вонючіх» і «гадьонишів» за людей не вважають і використовують просто як ресурс. Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців – отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!», - наголошують у ГУР.

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