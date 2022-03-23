У РФ заявили про снаряд з території України, де є російські окупанти
Сьогодні, 17:23
Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що випущений з території України снаряд вибухнув на території області.
Про це пише Українська правда з посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"Сталася НП – був постріл з боку України в наш бік. Снаряд розірвався у селі, є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у двох селах Білгородського району області, Журавлівка та Нехотіївка, запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Як відомо, на цьому напрямку кордону присутні російські війська, які вторглись на територію України.
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Про це пише Українська правда з посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"Сталася НП – був постріл з боку України в наш бік. Снаряд розірвався у селі, є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у двох селах Білгородського району області, Журавлівка та Нехотіївка, запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Як відомо, на цьому напрямку кордону присутні російські війська, які вторглись на територію України.
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