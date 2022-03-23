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У РФ заявили про снаряд з території України, де є російські окупанти

У РФ заявили про снаряд з території України, де є російські окупанти
Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що випущений з території України снаряд вибухнув на території області.

Про це пише Українська правда з посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Сталася НП – був постріл з боку України в наш бік. Снаряд розірвався у селі, є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у двох селах Білгородського району області, Журавлівка та Нехотіївка, запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Як відомо, на цьому напрямку кордону присутні російські війська, які вторглись на територію України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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