Шпигували для ФСБ: Нацгвардія затримала подружжя диверсантів

Шпигували для ФСБ: Нацгвардія затримала подружжя диверсантів
Національна гвардія України для перевірки документів та особистих речей зупинила авто з подружжям. Транспортний засіб мав реєстрацію Донецької області, а пасажири були уродженцями Криму та Донецьку.

Про це повідомляє МВС України в Телеграмі.

Під час перевірки документів гвардійцю здалося підозрілим, що чоловік нещодавно змінив своє прізвище на прізвище жінки.

Після ретельного догляду особистих речей затриманих на мобільному телефоні було знайдено аудіозаписи, адресовані з Кримського півострову, де містилися матеріали, що свідчили про причетність подружжя до російських спецслужб.

Пізніше на допиті у відповідних державних органів подружжя визнало, що було завербовано ФСБ Росії та веде розвідувальну та диверсійну діяльність на території України.

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Теги: Нацгвардія, ФСБ
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