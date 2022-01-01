Шпигували для ФСБ: Нацгвардія затримала подружжя диверсантів

Національна гвардія України для перевірки документів та особистих речей зупинила авто з подружжям. Транспортний засіб мав реєстрацію Донецької області, а пасажири були уродженцями Криму та Донецьку.Про це повідомляє МВС України в Телеграмі.Під час перевірки документів гвардійцю здалося підозрілим, що чоловік нещодавно змінив своє прізвище на прізвище жінки.Після ретельного догляду особистих речей затриманих на мобільному телефоні було знайдено аудіозаписи, адресовані з Кримського півострову, де містилися матеріали, що свідчили про причетність подружжя до російських спецслужб.Пізніше на допиті у відповідних державних органів подружжя визнало, що було завербовано ФСБ Росії та веде розвідувальну та диверсійну діяльність на території України.