Рівненщину обстрілюють з території Білорусі, – Коваль





Ситуацію у області прокоментував голова ОВА Віталій Коваль у ефірі телеканалу "Настоящее время", передає



"Це, в першу чергу, ракети, випущені як із землі, так і ракети з літаків. Це були і об'єкти військової інфтраструктури. Минулого тижня це був об'єкт цивільної інфраструктури - телевежа. Я думаю всі бачили, як у нас зруйнували телевежу. Сигнал у Рівненській області вже подається. Ракети та літаки, які скидають їх, летять із території Білорусі", - повідомив пан Коваль.



За його словами, народи, які раніше ходили разом по ягоди та гриби до одного лісу, тепер роз'єднані війною. Білорусь є плацдармом для злетів не тільки літаків, а і іншої ворожої техніки.



Ведуча програми запитала про можливість вторгнення білоруський військ до України через Рівненщину та Волинь. Віталій Коваль відповів, що війна триває вже 28 днів і весь цей час область готується:



"Рівненська та Волинська області мають непрохідні ліси та болота. Тепер це вже укріплена зона з дуже давньою партизанською традицією. Ми все ж сподіваємося, що здоровий глузд переможе у сусідній країні".



Коваль підтвердив, що зі щоденних звітів вони бачать рух техніки на кордоні у Білорусі. Однак зазначив, що про всі пересування українські військові знають.



Стосовно настроїв білорусів та мешканців їхніх прикордонних сіл, то Коваль натякнув на партизанські загони, які можуть утворитися.



"Якщо люди не хочуть війни, вони завалюють дорогу деревами. Що стосується української сторони, то ми не робимо нічого без узгодження із ЗСУ", - додав очільник області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині почастішали ворожі обстріли по об'єктах військової інфраструктури.Ситуацію у області прокоментував голова ОВАу ефірі телеканалу "Настоящее время", передає "Рівне медіа". "Це, в першу чергу, ракети, випущені як із землі, так і ракети з літаків. Це були і об'єкти військової інфтраструктури. Минулого тижня це був об'єкт цивільної інфраструктури - телевежа. Я думаю всі бачили, як у нас зруйнували телевежу. Сигнал у Рівненській області вже подається. Ракети та літаки, які скидають їх, летять із території Білорусі", - повідомив пан Коваль.За його словами, народи, які раніше ходили разом по ягоди та гриби до одного лісу, тепер роз'єднані війною. Білорусь є плацдармом для злетів не тільки літаків, а і іншої ворожої техніки.Ведуча програми запитала про можливість вторгнення білоруський військ до України через Рівненщину та Волинь. Віталій Коваль відповів, що війна триває вже 28 днів і весь цей час область готується:"Рівненська та Волинська області мають непрохідні ліси та болота. Тепер це вже укріплена зона з дуже давньою партизанською традицією. Ми все ж сподіваємося, що здоровий глузд переможе у сусідній країні".Коваль підтвердив, що зі щоденних звітів вони бачать рух техніки на кордоні у Білорусі. Однак зазначив, що про всі пересування українські військові знають.Стосовно настроїв білорусів та мешканців їхніх прикордонних сіл, то Коваль натякнув на партизанські загони, які можуть утворитися."Якщо люди не хочуть війни, вони завалюють дорогу деревами. Що стосується української сторони, то ми не робимо нічого без узгодження із ЗСУ", - додав очільник області.

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