Із Чорного моря у бік Одеси окупанти випустили п'ять ракет – жодна не влучила





Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.



«Противник здійснив п’ять пусків ракет з акваторії Чорного моря, але жодна з них не потрапила в ціль», - зазначив він.



За словами Назарова, станом на 23 березня обстановка в Одесі стабільна і контрольована, противник продовжує здійснювати психологічний тиск на цивільне населення області, обстрілюючи берегову смугу. Система Протиповітряної оборони та інші підрозділи ЗСУ вживають заходів щодо недопущення морського десанту ворога.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ракетні обстріли ворожими кораблями узбережжя Одещини не досягають цілей, а призначені передусім для залякування жителів.Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь"«Противник здійснив п’ять пусків ракет з акваторії Чорного моря, але жодна з них не потрапила в ціль», - зазначив він.За словами Назарова, станом на 23 березня обстановка в Одесі стабільна і контрольована, противник продовжує здійснювати психологічний тиск на цивільне населення області, обстрілюючи берегову смугу. Система Протиповітряної оборони та інші підрозділи ЗСУ вживають заходів щодо недопущення морського десанту ворога.

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