Із Чорного моря у бік Одеси окупанти випустили п'ять ракет – жодна не влучила

Із Чорного моря у бік Одеси окупанти випустили п'ять ракет – жодна не влучила
Ракетні обстріли ворожими кораблями узбережжя Одещини не досягають цілей, а призначені передусім для залякування жителів.

Про це повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

«Противник здійснив п’ять пусків ракет з акваторії Чорного моря, але жодна з них не потрапила в ціль», - зазначив він.

За словами Назарова, станом на 23 березня обстановка в Одесі стабільна і контрольована, противник продовжує здійснювати психологічний тиск на цивільне населення області, обстрілюючи берегову смугу. Система Протиповітряної оборони та інші підрозділи ЗСУ вживають заходів щодо недопущення морського десанту ворога.


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Теги: Одеса, Чорне море, РФ
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