У ДПСУ показали своїх пухнастих охоронців. ВІДЕО





Саме з цих маленьких клубочків виростають справжні захисники державних рубежів, які допомагають прикордонникам не лише виявляти контрабанду та затримувати порушників, а й боронити нашу державу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 березня у світі відзначають День цуценяти. Державна прикордонна служба України зробила відео про те, як зростають майбутні чотирилапі охоронці державного кордону.Саме з цих маленьких клубочків виростають справжні захисники державних рубежів, які допомагають прикордонникам не лише виявляти контрабанду та затримувати порушників, а й боронити нашу державу.

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