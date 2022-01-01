У ДПСУ показали своїх пухнастих охоронців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
23 березня у світі відзначають День цуценяти. Державна прикордонна служба України зробила відео про те, як зростають майбутні чотирилапі охоронці державного кордону.
Саме з цих маленьких клубочків виростають справжні захисники державних рубежів, які допомагають прикордонникам не лише виявляти контрабанду та затримувати порушників, а й боронити нашу державу.
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Саме з цих маленьких клубочків виростають справжні захисники державних рубежів, які допомагають прикордонникам не лише виявляти контрабанду та затримувати порушників, а й боронити нашу державу.
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