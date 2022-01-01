Російські загарбники дивуються рівню життя українців: СБУ перехопила розмову окупанта

Російські загарбники дивуються рівню життя українців: СБУ перехопила розмову окупанта
У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні. Виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безліміт».

Про це стало відомо під час телефонної розмови окупанта, яку перехопила СБУ.

Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області: «Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах».

Та промиті мізки його співбесідниці легко знаходять цьому пояснення: «…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…»

Вона скаржиться на санкції Заходу і поступово готується до життя у новій реальності: як у Радянському Союзі – за залізною завісою.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СБУ, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Кацапьё вонючее.
Відповісти
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ДПСУ показали своїх пухнастих охоронців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
Українські захисники знищили ще одну колону забезпечення окупантів
Сьогодні, 13:30
Російські загарбники дивуються рівню життя українців: СБУ перехопила розмову окупанта
Сьогодні, 12:45
На Волинському напрямку активних дій противника не виявлено, – Генштаб
Сьогодні, 12:29
«Намертво зникли»: з інформаційного простору РФ поділися ключові силовики, голови спецслужб та економісти
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
«Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш»: СБУ перехопила розмову окупанта «Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш»: СБУ перехопила розмову окупанта
21 березень, 17:13
«Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители»: СБУ перехопила чергову розмову росіян «Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители»: СБУ перехопила чергову розмову росіян
19 березень, 12:19
СБУ перехопила розмову російських окупантів, які мародерствують на Сумщині СБУ перехопила розмову російських окупантів, які мародерствують на Сумщині
13 березень, 15:27
У Харкові дали команду стріляти у цивільних: СБУ перехопила розмову російських окупантів У Харкові дали команду стріляти у цивільних: СБУ перехопила розмову російських окупантів
12 березень, 17:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рівненщину обстрілюють з території Білорусі, – Коваль
Сьогодні, 14:05
 0
У ДПСУ показали своїх пухнастих охоронців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
 0
Українські захисники знищили ще одну колону забезпечення окупантів
Сьогодні, 13:30
 0
Російські загарбники дивуються рівню життя українців: СБУ перехопила розмову окупанта
Сьогодні, 12:45
 0
На Волинському напрямку активних дій противника не виявлено, – Генштаб
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8