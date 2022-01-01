Російські загарбники дивуються рівню життя українців: СБУ перехопила розмову окупанта

У рашистських загарбників – розрив шаблону від якості життя в Україні. Виявляється, що українці живуть набагато краще, ніж російські «асвабадітєлі». Тож останні мародерствують, а близьким і рідним називають це «безліміт».Про це стало відомо під час телефонної розмови окупанта, яку перехопила СБУ.Ось що про це говорить загарбник, який перебуває у Київській області: «Тут, бл*дь, с двумя детьми попробуй так хату обставить. Всю жизнь будешь платить, и еще дети будут платить. И все вещи не как наши (ширпотреб вонючий), а достойные, фирменные… нигде еще хе*ню не встретил: ни в селах, ни в городах».Та промиті мізки його співбесідниці легко знаходять цьому пояснення: «…Запад поддерживает их как! Ясное дело: и шмотки, и все…»Вона скаржиться на санкції Заходу і поступово готується до життя у новій реальності: як у Радянському Союзі – за залізною завісою.