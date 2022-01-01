На Волинському напрямку активних дій противника не виявлено, – Генштаб

Триває двадцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу. З'явилася оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 12:00.Її опублікували на сторінці Генштабу ЗСУ.Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках.На Волинському напрямку активних дій противника не виявлено. Частково підтверджується повернення окремих підрозділів республіки Білорусь до пунктів постійної дислокації. При цьому, режим Лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу державного кордону України.На Поліссі окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування після отриманих втрат. Загарбники намагалися просунутись в район населеного пункту Тетерівське, проте, через обмежені сили, успіху не мали та були змушені відійти. Триває повітряна розвідка, нарощуються засоби протиповітряної оборони та здійснюється мінування підступів до позицій своїх військ.На Сіверщині, через невдалу спробу блокувати Чернігів, противник намагається відновитися після значних втрат і організувати логістичне забезпечення своїх підрозділів. На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти. Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення в районах н.п. Новий Биків, Лосинівка. Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка.На Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів.На Донецькому напрямку метою збройних сил російської федерації залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар’їнкою та Маріуполем. Успіхів ворог не має, несе втрати, намагається наростити угруповання перекиданням додаткових сил в район Ізвариного та проведенням примусової мобілізації цивільного населення так званих “республік” на тимчасово окупованих територіях Донбасу.На Таврійському напрямку суттєвих змін не виявлено. На тимчасово окупованій території АР Крим, в районі Джанкоя, зафіксовано прибуття та зосередження особового складу і військової техніки підрозділів збройних сил російської федерації.На Південнобузькому напрямку противник активних дій не веде, посилює інженерне обладнання позицій.Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням.Сили оборони України в окремих районах проводять стабілізаційну операцію, стримують просування ворога, на окремих напрямках змушують противника відійти.Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує прикриття наземного угруповання та важливих об’єктів інфраструктури, здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника.