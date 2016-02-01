У Луцьку на Ківерцівській сталася пожежа
Сьогодні, 11:56
23 березня о 8:27 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у Луцьку на вулиці Ківерцівській.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що за сигналом «тривога» виїхала чергова варта луцької ДПРЧ-25 в кількості двох відділень. О 8:49 вогонь вдалось локалізувати за допомогою водяних стволів, о 8:55 пожежу ліквідували.
Вогонь пошкодив покрівлю, оздоблення стін, меблі та речі в будинку.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції печі опалення.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, що за сигналом «тривога» виїхала чергова варта луцької ДПРЧ-25 в кількості двох відділень. О 8:49 вогонь вдалось локалізувати за допомогою водяних стволів, о 8:55 пожежу ліквідували.
Вогонь пошкодив покрівлю, оздоблення стін, меблі та речі в будинку.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції печі опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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