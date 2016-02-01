У Луцьку на Ківерцівській сталася пожежа

У Луцьку на Ківерцівській сталася пожежа
23 березня о 8:27 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у Луцьку на вулиці Ківерцівській.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, що за сигналом «тривога» виїхала чергова варта луцької ДПРЧ-25 в кількості двох відділень. О 8:49 вогонь вдалось локалізувати за допомогою водяних стволів, о 8:55 пожежу ліквідували.

Вогонь пошкодив покрівлю, оздоблення стін, меблі та речі в будинку.

Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції печі опалення.

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Теги: пожежа, Ківерцівська
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