У Луцьку на Ківерцівській сталася пожежа





Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.



Інформують, що за сигналом «тривога» виїхала чергова варта луцької ДПРЧ-25 в кількості двох відділень. О 8:49 вогонь вдалось локалізувати за допомогою водяних стволів, о 8:55 пожежу ліквідували.



Вогонь пошкодив покрівлю, оздоблення стін, меблі та речі в будинку.



Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції печі опалення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 березня о 8:27 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у Луцьку на вулиці Ківерцівській.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що за сигналом «тривога» виїхала чергова варта луцької ДПРЧ-25 в кількості двох відділень. О 8:49 вогонь вдалось локалізувати за допомогою водяних стволів, о 8:55 пожежу ліквідували.Вогонь пошкодив покрівлю, оздоблення стін, меблі та речі в будинку.Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції печі опалення.

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