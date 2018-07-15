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У Росії повідомляють про зникнення Шойгу

У Росії повідомляють про зникнення Шойгу
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі з 11 березня, тобто його не видно 12 днів із 28, поки триває війна в Україні, повідомляють російські ЗМІ.

Про це повідомляють російські журналісти-розслідувачі з видань "Медіазона" та "Агентство", передає Українська Правда.

Зазвичай Шойгу дуже активний у ЗМІ. З його приходом до Міноборони різко збільшився штат пресслужби, і відомство почало приділяти велику увагу своєму публічному образу.

"Агентство" повідомляє, що до 11 березня Шойгу з'являвся в новинах майже щодня.

В оточенні Шойгу обговорюють, що він нездоровий – має проблеми із серцем, каже виданню знайомий міністра.

Відомо, що востаннє глава Міноборони РФ з'являвся у новинах 11 березня. Є відео, на якому Шойгу вручає державні нагороди окупантам, які брали участь у "спеціальній військовій операції".

18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля, в якому йдеться, що президент Володимир Путін обговорив із постійними членами Ради безпеки "хід спецоперації в Україні". Згідно з повідомленням, на засіданні був присутній Шойгу. Відео та фотографій з наради не публікувалося.

За словами журналістів, того ж дня, 18 березня, на Першому каналі вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті збіглася з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня.

Остання новина у профілі Шойгу на сайті Міноборони також датована 11 березня.

За словами розслідувачів, зник не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова.

Зауважимо, у Росії при владі виступають за війну лише Путін та Шойгу, стверджує українська розвідка.

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Теги: війна, Шойгу, зникнення
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