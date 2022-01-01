Гроші та навчання у Росії: Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну
Сьогодні, 11:25
Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять «індивідуальні бесіди» з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
За виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).
Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.
Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.
Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій «спеціальної операції», перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
За виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).
Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.
Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.
Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій «спеціальної операції», перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 23 березня
Сьогодні, 10:18
Війна: як минула ніч у регіонах України
Сьогодні, 09:18
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на Ківерцівській сталася пожежа
Сьогодні, 11:56
Гроші та навчання у Росії: Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну
Сьогодні, 11:25
У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 10:54
Медіа