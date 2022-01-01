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Гроші та навчання у Росії: Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну

Гроші та навчання у Росії: Путін шукає нові методи для втягування білорусів у війну
Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять «індивідуальні бесіди» з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

За виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).

Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.

Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій «спеціальної операції», перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють.

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Теги: Білорусь, Путін, війна
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