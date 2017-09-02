У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО

У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО
У Луцьку та Луцькому районі сталося декілька аварій. За усіма фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Так, учора, 22 березня, на вулиці Чернишевського у Луцьку 59-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Citroen, збив 63-річного пішохода. Постраждалий перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Його госпіталізували у відділення травматології.

У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО
У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО


Цього ж дня на автодорозі у селі Новостав Луцького району автомобіль Opel Astra злетів у кювет. За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель цього ж району. Легковик перекинувся.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля, 40-річний волинянин, отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.

А у селі Сирники під колеса Volkswagen Golf, під керуванням 40-річного ковельчанина, потрапив 53-річний велосипедист, який рухався у попутному напрямку. Волинянина з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.

У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО
У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО


Слідство триває.

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Теги: аварія, Луцьк, поліція, потерпілі
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