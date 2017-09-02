У Луцьку та районі – три аварії з потерпілими. ФОТО

У Луцьку та Луцькому районі сталося декілька аварій. За усіма фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Так, учора, 22 березня, на вулиці Чернишевського у Луцьку 59-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Citroen, збив 63-річного пішохода. Постраждалий перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Його госпіталізували у відділення травматології.Цього ж дня на автодорозі у селі Новостав Луцького району автомобіль Opel Astra злетів у кювет. За кермом транспортного засобу перебував 34-річний житель цього ж району. Легковик перекинувся.Внаслідок ДТП пасажир автомобіля, 40-річний волинянин, отримав тілесні ушкодження. Його також госпіталізували.А у селі Сирники під колеса Volkswagen Golf, під керуванням 40-річного ковельчанина, потрапив 53-річний велосипедист, який рухався у попутному напрямку. Волинянина з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення травматології.Слідство триває.