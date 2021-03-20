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Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму
Є підтверджена інформація про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежений рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».

Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова.

За інформацією розвідників, протягом останніх тижнів після лютневого вторгнення російської армії в Україну намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.

"Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу", - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

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Теги: Путін, Крим, розвідка
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