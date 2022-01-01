У Луцьку патрульні знайшли чоловіка, якого шукали рідні

У Луцьку патрульні знайшли чоловіка, якого шукали рідні
Учора, 22 березня, ввечері під час патрулювання містом, в районі ЛПЗ, поліцейські виявили чоловіка, який сидів при дорозі. З'ясували, що його вже розшукують рідні.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що чоловік був схвильований, не міг пояснити звідки та куди напрявляється і не орієнтувався у просторі.

Охоронцям порядку вдалося встановити особу 41-річного чоловіка. Також з'ясувалося, що він має психологічні розлади.

Громадянина доправити за місцем проживання та передали матері.
Нині його життю нічого не загрожує.

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Теги: розшук, патрільні, ЛПЗ
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