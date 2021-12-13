На «Ягодині» підприємця спіймали на тому, що віз комерційні товари, прикриваючись «гуманітаркою»

Волинські митники на посту «Ягодин» викрили намір підприємця з Ковельщини провезти комерційну партію товару у вантажі з гуманітарною допомогою.Про це повідомляє Волинська митниця.Інформують, що, прикриваючись церквою як отримувачем допомоги і туалетним папером, зазначеним у спрощеній Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, він намагався без декларування ввезти 18 повітряних автообігрівачів. Вартість незадекларованого краму – майже 60 тис грн.Автообігрівачі уже вилучені. Їх готують до передачі на потреби Збройних Сил України. Крім конфіскації, стаття 472 Митного кодексу України передбачає накладення на порушника штрафу у розмірі 100 відсотків вартості незадекларованого товару.