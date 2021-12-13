На «Ягодині» підприємця спіймали на тому, що віз комерційні товари, прикриваючись «гуманітаркою»

На «Ягодині» підприємця спіймали на тому, що віз комерційні товари, прикриваючись «гуманітаркою»
Волинські митники на посту «Ягодин» викрили намір підприємця з Ковельщини провезти комерційну партію товару у вантажі з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Волинська митниця.

Інформують, що, прикриваючись церквою як отримувачем допомоги і туалетним папером, зазначеним у спрощеній Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, він намагався без декларування ввезти 18 повітряних автообігрівачів. Вартість незадекларованого краму – майже 60 тис грн.

Автообігрівачі уже вилучені. Їх готують до передачі на потреби Збройних Сил України. Крім конфіскації, стаття 472 Митного кодексу України передбачає накладення на порушника штрафу у розмірі 100 відсотків вартості незадекларованого товару.

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Теги: митниця, Ягодин, гуманітарна допомога
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