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Росія знову обстріляла Київ

Росія знову обстріляла Київ
Росія знову обстріляла Київ – пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє КМДА на офіційній сторінці в Телеграмі.

Інформують, що обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідували, постраждалих не виявили. Пошкоджені приміщення торгового центру та два приватних будинки.

Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.

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Теги: Київ, обстріли, війна
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