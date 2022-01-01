ЗСУ ліквідували командира бригади морської піхоти росіян
Сьогодні, 07:59
Українські військові ліквідували командира бригади морської російської піхоти.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграм.
"Командира бригади морської російської піхоти наші військові знищили.
І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення…" - йдеться у його повідомленні.
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Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграм.
"Командира бригади морської російської піхоти наші військові знищили.
І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення…" - йдеться у його повідомленні.
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