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ЗСУ ліквідували командира бригади морської піхоти росіян

ЗСУ ліквідували командира бригади морської піхоти росіян
Українські військові ліквідували командира бригади морської російської піхоти.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграм.

"Командира бригади морської російської піхоти наші військові знищили.
І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення…" - йдеться у його повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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