В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову

Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову.



Про це пише Ірину Венедіктову та кіберполіцію.



"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус – підозрювані". - йдеться у заяві Венедіктової.



Головним рупорам Кремля – Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову – за українським законодавством може загрожувати довічне позбавлення волі.



"Співробітники кіберполіції виявили відеоматеріали загальною тривалістю більше 40 годин, на яких є висловлювання вказаних осіб щодо виправдання військової агресії проти українського народу, ганебного викривлення фактів у новинних матеріалах та приховування військових злочинів РФ відносно мирних громадян України, повалення конституційного ладу в Україні та захоплення влади", – ідеться в повідомленні кіберполіції.



Працівники кіберполіції опрацювали всі наявні відкриті джерела інформації та зібрали доказову базу.



Слідчі дії тривають.

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