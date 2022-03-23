В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову
Сьогодні, 07:51
Прокуратура і поліція України оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України кремлівським пропагандистам Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову.
Про це пише Українська правда з посиланням на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та кіберполіцію.
"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус – підозрювані". - йдеться у заяві Венедіктової.
Головним рупорам Кремля – Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову – за українським законодавством може загрожувати довічне позбавлення волі.
"Співробітники кіберполіції виявили відеоматеріали загальною тривалістю більше 40 годин, на яких є висловлювання вказаних осіб щодо виправдання військової агресії проти українського народу, ганебного викривлення фактів у новинних матеріалах та приховування військових злочинів РФ відносно мирних громадян України, повалення конституційного ладу в Україні та захоплення влади", – ідеться в повідомленні кіберполіції.
Працівники кіберполіції опрацювали всі наявні відкриті джерела інформації та зібрали доказову базу.
Слідчі дії тривають.
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Про це пише Українська правда з посиланням на генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та кіберполіцію.
"Коротко інформую вас про те, що у Дмитра Кісельова та Ольги Скабєєвої свіжий процесуальний статус – підозрювані". - йдеться у заяві Венедіктової.
Головним рупорам Кремля – Ользі Скабєєвій та Дмитру Кісельову – за українським законодавством може загрожувати довічне позбавлення волі.
"Співробітники кіберполіції виявили відеоматеріали загальною тривалістю більше 40 годин, на яких є висловлювання вказаних осіб щодо виправдання військової агресії проти українського народу, ганебного викривлення фактів у новинних матеріалах та приховування військових злочинів РФ відносно мирних громадян України, повалення конституційного ладу в Україні та захоплення влади", – ідеться в повідомленні кіберполіції.
Працівники кіберполіції опрацювали всі наявні відкриті джерела інформації та зібрали доказову базу.
Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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