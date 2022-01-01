Військові з волинської бригади опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого – переддень вторгнення





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"В автобусі пересувався ворожий солдатик Андрюша, помічник гранатометника. Від Андрюші вже нічого не залишилося, пішов на перегній. А залишився щоденник, який Андрюша почав вести 23 лютого", — йдеться в повідомленні.



Військові опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого:



"Я сидів всю ніч, пив пиво, їв чіпси, грав Kingdome come. Заснув о 7-й годині. Прокинувся від дзвінка начальника. О 3-й на роботу з речами, сказав це о 12 годині. Мати запанікувала, я зателефонував Ніколаєнку, сказав мені треба йти. До кінця чинив опір, все ж таки пішов. Виїхав о 2 годині з батьком та Мариною, щоб тата не забрали по дорозі назад.



Прийшов на роботу, занесли до списку, відвезли до М'ясокомбінату. Дали форму, запхали у вантажівку, де я сидів на підлозі. Приїхали до Ілловайська, розподілили – я стрілець-помічник гранатометника".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський окупант викрав шкільний автобус, намалював на ньому літеру Z та вирішив покататися. Однак його ліквідували українські військові. Проте залишився щоденник, який він вів, починаючи з 23 лютого.Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого "В автобусі пересувався ворожий солдатик Андрюша, помічник гранатометника. Від Андрюші вже нічого не залишилося, пішов на перегній. А залишився щоденник, який Андрюша почав вести 23 лютого", — йдеться в повідомленні.Військові опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого:"Я сидів всю ніч, пив пиво, їв чіпси, грав Kingdome come. Заснув о 7-й годині. Прокинувся від дзвінка начальника. О 3-й на роботу з речами, сказав це о 12 годині. Мати запанікувала, я зателефонував Ніколаєнку, сказав мені треба йти. До кінця чинив опір, все ж таки пішов. Виїхав о 2 годині з батьком та Мариною, щоб тата не забрали по дорозі назад.Прийшов на роботу, занесли до списку, відвезли до М'ясокомбінату. Дали форму, запхали у вантажівку, де я сидів на підлозі. Приїхали до Ілловайська, розподілили – я стрілець-помічник гранатометника".

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