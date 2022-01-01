 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Військові з волинської бригади опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого – переддень вторгнення

Військові з волинської бригади опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого – переддень вторгнення
Російський окупант викрав шкільний автобус, намалював на ньому літеру Z та вирішив покататися. Однак його ліквідували українські військові. Проте залишився щоденник, який він вів, починаючи з 23 лютого.

Про це повідомляє 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

"В автобусі пересувався ворожий солдатик Андрюша, помічник гранатометника. Від Андрюші вже нічого не залишилося, пішов на перегній. А залишився щоденник, який Андрюша почав вести 23 лютого", — йдеться в повідомленні.

Військові опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого:

"Я сидів всю ніч, пив пиво, їв чіпси, грав Kingdome come. Заснув о 7-й годині. Прокинувся від дзвінка начальника. О 3-й на роботу з речами, сказав це о 12 годині. Мати запанікувала, я зателефонував Ніколаєнку, сказав мені треба йти. До кінця чинив опір, все ж таки пішов. Виїхав о 2 годині з батьком та Мариною, щоб тата не забрали по дорозі назад.
Військові з волинської бригади опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого – переддень вторгнення

Прийшов на роботу, занесли до списку, відвезли до М'ясокомбінату. Дали форму, запхали у вантажівку, де я сидів на підлозі. Приїхали до Ілловайська, розподілили – я стрілець-помічник гранатометника".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ ліквідували командира бригади морської піхоти росіян
Сьогодні, 07:59
В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову
Сьогодні, 07:51
На території Білорусі триває переміщення військової техніки і накопичення її вздовж українського кордону, – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Канцлер Німеччини закликав ввести ембарго на російські нафту та газ
Сьогодні, 06:47
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ ліквідували командира бригади морської піхоти росіян
Сьогодні, 07:59
В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову
Сьогодні, 07:51
Військові з волинської бригади опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого – переддень вторгнення
Сьогодні, 07:39
На території Білорусі триває переміщення військової техніки і накопичення її вздовж українського кордону, – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Канцлер Німеччини закликав ввести ембарго на російські нафту та газ
Сьогодні, 06:47
Схожі новини
ЗСУ ліквідували командира бригади морської піхоти росіян ЗСУ ліквідували командира бригади морської піхоти росіян
Сьогодні, 07:59
В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову
Сьогодні, 07:51
На території Білорусі триває переміщення військової техніки і накопичення її вздовж українського кордону, – Генштаб На території Білорусі триває переміщення військової техніки і накопичення її вздовж українського кордону, – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Канцлер Німеччини закликав ввести ембарго на російські нафту та газ Канцлер Німеччини закликав ввести ембарго на російські нафту та газ
Сьогодні, 06:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ ліквідували командира бригади морської піхоти росіян
Сьогодні, 07:59
 0
В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову
Сьогодні, 07:51
 0
Військові з волинської бригади опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого – переддень вторгнення
Сьогодні, 07:39
 0
На території Білорусі триває переміщення військової техніки і накопичення її вздовж українського кордону, – Генштаб
Сьогодні, 06:58
 0
Канцлер Німеччини закликав ввести ембарго на російські нафту та газ
Сьогодні, 06:47
 0
Медіа
відео
1/8