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Канцлер Німеччини закликав ввести ембарго на російські нафту та газ

Канцлер Німеччини закликав ввести ембарго на російські нафту та газ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що європейські санкції щодо росії повинні бути не короткостроковим заходом, а мати більш тривалий сценарій. Найефективнішою, на його думку, буде заборона продажу росією вуглеводнів.

Про це інформує УНН.

"Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції. І видно, що вони впливають", - заявив Шольц на прес-конференції в Берліні.

Також він додав, що список санкційних заборон повинен бути розширений.

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Теги: Росія, Україна, війна
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