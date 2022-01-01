Росії бракує палива для кораблів, їжі і теплого одягу для солдатів, - Пентагон





Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 22 березня, повідомляє



"Вони мають проблеми з пальним та їжею. Вони також мають проблеми із запасами та з високоточними боєприпасами. Ця велика й масштабна операція, якої вони ніколи раніше не проводили, триває вже місяць, а вони досі не вирішили проблему поповнення ресурсів", – повідомив високопосадовець Пентагону.



Також, за його словами, російські військові мають проблеми з логістикою, зв’язком та комунікацією і навіть теплим одягом. Він додав, що солдати РФ страждають від обмороження через відсутність спорядження.



"Ми також вважаємо, що росіяни мають проблеми з командуванням і контролем. Без зв’язку важко налагодити такі речі, як логістика та просування", – заявив чиновник.



Також існує проблема з нестачею палива у російських військових кораблів.



Нагадаємо, 22 березня у Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним.

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