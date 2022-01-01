Російські окупанти розграбували та знищили новітню лабораторію в Чорнобилі





Про це



Завдяки інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки разом з українським партнером ДАЗВ у 2015 році успішно реалізовано проєкт, спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами. Майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.



Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції, а саме:



- проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;

- аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковування кондиціонованих відходів до специфікацій;

- розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації;

- надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та контролю за виконанням ліцензійних умов при здійснення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами;

- консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації концепції розвитку зони відчуження;

- експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з радіоактивними відходами.



"На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти розграбували та знищили новітню центральну аналітичну лабораторію в місті Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій.Про це інформує Державне агентство України з управління зоною відчуження у повідомленні у Facebook.Завдяки інструменту ЄС зі співробітництва у сфері ядерної безпеки разом з українським партнером ДАЗВ у 2015 році успішно реалізовано проєкт, спрямований на вдосконалення інфраструктури з поводження з радіоактивними відходами. Майже 100 одиниць найсучаснішого вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції, а саме:- проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;- аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковування кондиціонованих відходів до специфікацій;- розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації;- надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки та контролю за виконанням ліцензійних умов при здійснення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами;- консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації концепції розвитку зони відчуження;- експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з радіоактивними відходами."На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу", - йдеться у повідомленні.

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