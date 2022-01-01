На Волині дистанційно навчаються понад 1,5 тисячі дітей з інших областей. ВІДЕО





Про це розповіла Людмила Плахотна.



У Луцькій громаді дистанційно навчаються 215 школярів з інших регіонів.



"Вони долучаються до освітнього процесу, але не зараховані у заклад освіти. І в кожен заклад освіти, по своїй потужності, має можливість долучити їх до навчання загалом, - розповів начальник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.



Чотирнадцятирічний Нікіта Матлаєв – один з тих, хто долучився до дистанційного навчання на базі одного з луцьких ліцеїв. Разом з мамою він приїхав на Волинь з Харкова. Каже: приїхавши у Луцька при собі мав лише ноутбук.



"Це відбувається у форматі класрум, тобто вчителі викладають завдання. А предмети є майже всі, навіть фізкультура. Є укрмова, англійська", – розповів хлопець.



Як розповіла мама хлопця Ольга Фатіна, зараз родина проживає у квартирі, яку винайняв для них лучанин. Речами та усім необхідним допомагають небайдужі.



"Перші дні ми відходили від шоку. Тут люди гуляють. Працює кінотеатр, це було таке диво. Зараз вже потрохи сходить жах. Хтось вибиває килимок і нас смикає. А ще приїхали і в другу ніч друга ракета. Й ми такі: та що відбувається, де вже той спокій", – говорить жінка.



У луцькому ліцеї, де зараз навчається Микита, є 1 098 учнів, з них чотириста дітей зараз перебуває за кордоном, орієнтовно сімсот – за межами міста, – розповіла директорка закладу Вероніка Захарчук. З її слів, для дітей-переселенців у школі створили акаунт закладу.



"По можливості даємо підручники з бібліотеки й можуть приходити до нас в школу, є вчителі, які цілодобово чергують і можемо надати ноутбук, щоб попрацювали, повчилися в школі", – каже директорка.



Після перемоги у війні Ольга з сином планує повернутися додому, у Харків. Каже: боляче бачити в новинах фото та відео з рідного міста, але сподівається, що її дім вцілів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині до дистанційного навчання долучилися 1 643 школярі з інших регіонів України. Їх батьки написали заяви у школи області, аби діти мали змогу навчатися.Про це розповіла Суспільному начальниця департаменту освіти облдержадміністраціїУ Луцькій громаді дистанційно навчаються 215 школярів з інших регіонів."Вони долучаються до освітнього процесу, але не зараховані у заклад освіти. І в кожен заклад освіти, по своїй потужності, має можливість долучити їх до навчання загалом, - розповів начальник департаменту освіти Луцької міськрадиЧотирнадцятирічний– один з тих, хто долучився до дистанційного навчання на базі одного з луцьких ліцеїв. Разом з мамою він приїхав на Волинь з Харкова. Каже: приїхавши у Луцька при собі мав лише ноутбук."Це відбувається у форматі класрум, тобто вчителі викладають завдання. А предмети є майже всі, навіть фізкультура. Є укрмова, англійська", – розповів хлопець.Як розповіла мама хлопцязараз родина проживає у квартирі, яку винайняв для них лучанин. Речами та усім необхідним допомагають небайдужі."Перші дні ми відходили від шоку. Тут люди гуляють. Працює кінотеатр, це було таке диво. Зараз вже потрохи сходить жах. Хтось вибиває килимок і нас смикає. А ще приїхали і в другу ніч друга ракета. Й ми такі: та що відбувається, де вже той спокій", – говорить жінка.У луцькому ліцеї, де зараз навчається Микита, є 1 098 учнів, з них чотириста дітей зараз перебуває за кордоном, орієнтовно сімсот – за межами міста, – розповіла директорка закладу Вероніка Захарчук. З її слів, для дітей-переселенців у школі створили акаунт закладу."По можливості даємо підручники з бібліотеки й можуть приходити до нас в школу, є вчителі, які цілодобово чергують і можемо надати ноутбук, щоб попрацювали, повчилися в школі", – каже директорка.Після перемоги у війні Ольга з сином планує повернутися додому, у Харків. Каже: боляче бачити в новинах фото та відео з рідного міста, але сподівається, що її дім вцілів.

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