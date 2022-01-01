Зеленський запросив Папу Римського в Україну

Президентзапросивв Україну і подякував його святості за чітку й сильну позицію проти війни.Про це йдеться у відеозверненні Зеленського."Вранці говорив з його святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час", - сказав Зеленський.Президент вірить, що можна буде організувати цей важливий візит.