Зеленський запросив Папу Римського в Україну
Сьогодні, 00:56
Президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска в Україну і подякував його святості за чітку й сильну позицію проти війни.
Про це йдеться у відеозверненні Зеленського.
"Вранці говорив з його святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час", - сказав Зеленський.
Президент вірить, що можна буде організувати цей важливий візит.
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Про це йдеться у відеозверненні Зеленського.
"Вранці говорив з його святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час", - сказав Зеленський.
Президент вірить, що можна буде організувати цей важливий візит.
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