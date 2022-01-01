У Маріуполі у нелюдських умовах перебуває близько 100 тисяч людей, – Зеленський. ВІДЕО
Сьогодні, 00:10
У Маріуполі у нелюдських умовах в повній блокаді перебуває близько 100 тисяч людей. Вони - без їжі, води, ліків та під постійними обстрілами.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у нічному зверненні.
22 березня представники так званої «ДНР» захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на погодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.
Вдалося врятувати за добу 7 026 маріупольців. Українські представники хочуть домовитися про гуманітарні коридори у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях.
Також президент розповів, що створений онлайн-інструмент, хто може допомогти з гуманітарними вантажами для України. За 2 минулих тижні в Україну надійшло більше 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
У Чорнобаївці ЗСУ знову розгромили окупантів.
«Будемо працювати, будемо боротись як тільки можемо. До останнього. Хоробро й відкрито. На всіх майданчиках. Із повною енергією. На результат. З усіма нашими силами. І не втомимося. Відпочинемо, коли переможемо», - сказав Зеленський.
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Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у нічному зверненні.
22 березня представники так званої «ДНР» захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на погодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.
Вдалося врятувати за добу 7 026 маріупольців. Українські представники хочуть домовитися про гуманітарні коридори у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях.
Також президент розповів, що створений онлайн-інструмент, хто може допомогти з гуманітарними вантажами для України. За 2 минулих тижні в Україну надійшло більше 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
У Чорнобаївці ЗСУ знову розгромили окупантів.
«Будемо працювати, будемо боротись як тільки можемо. До останнього. Хоробро й відкрито. На всіх майданчиках. Із повною енергією. На результат. З усіма нашими силами. І не втомимося. Відпочинемо, коли переможемо», - сказав Зеленський.
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