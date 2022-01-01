Під Маріуполем окупанти захопили евакуаційну колону
Сьогодні, 19:17
Представники так званої «ДНР» захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на погодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час телемарафону.
"Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, є колона автобусів, є працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР". Вони стоять біля Мангуша, зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами", - зауважила Верещук.
І додала: "Це визнаний коридор, ми його погодили, погодили з Червоним Хрестом, і зараз людей тримають в заручниках. Повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо й ні".
За словами Верещук, із Маріуполя хочуть, але не можуть виїхати більше 100 тисяч людей.
"Коридору немає як такого. А ті, що є, лише для легкових автомобілів і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де б ми могли їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя більш безпечно", - сказала вона.
Верещук також розповіла, що досі складно оцінити масштаб катастрофи в обстріляному окупантами драмтеатру в Маріуполі, оскільки рятувальники не можуть туди дістатися через постійні обстріли.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час телемарафону.
"Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, є колона автобусів, є працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР". Вони стоять біля Мангуша, зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами", - зауважила Верещук.
І додала: "Це визнаний коридор, ми його погодили, погодили з Червоним Хрестом, і зараз людей тримають в заручниках. Повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо й ні".
За словами Верещук, із Маріуполя хочуть, але не можуть виїхати більше 100 тисяч людей.
"Коридору немає як такого. А ті, що є, лише для легкових автомобілів і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де б ми могли їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя більш безпечно", - сказала вона.
Верещук також розповіла, що досі складно оцінити масштаб катастрофи в обстріляному окупантами драмтеатру в Маріуполі, оскільки рятувальники не можуть туди дістатися через постійні обстріли.
Зображення ілюстративне
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