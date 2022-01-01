Обіцяли вивезти родичів з-під Харкова: у Луцьку в поліцію звернувся чоловік, якого ошукали «перевізники»
Сьогодні, 18:39
До Луцького районного управління поліції звернувся мешканець Харківщини, який повідомив, що став жертвою шахрая. В одній з груп він знайшов номер телефону водія, який, мовляв, міг мікроавтобусом вивезти його родичів з-під Харкова.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Як розповів заступник начальника Луцького РУП Юрій Столярчук, чоловік переслав «водієві» 15 тисяч гривень наперед: «Однак з того часу особа на зв'язок не виходить. А найгірше, що родичі чоловіка й далі перебувають у небезпеці».
За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України.
«Застерігаємо не платити за послуги наперед. Навіть в умовах воєнного часу зберігайте холодний розум. Також повідомляйте в поліцію за номером 102 або в територіальний підрозділ поліції, якщо маєте намір скористатися чиїмись послугами. Намагайтесь знайти перевірених людей для перевезення. Будьте обережні», – закликають у поліції.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Як розповів заступник начальника Луцького РУП Юрій Столярчук, чоловік переслав «водієві» 15 тисяч гривень наперед: «Однак з того часу особа на зв'язок не виходить. А найгірше, що родичі чоловіка й далі перебувають у небезпеці».
За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України.
«Застерігаємо не платити за послуги наперед. Навіть в умовах воєнного часу зберігайте холодний розум. Також повідомляйте в поліцію за номером 102 або в територіальний підрозділ поліції, якщо маєте намір скористатися чиїмись послугами. Намагайтесь знайти перевірених людей для перевезення. Будьте обережні», – закликають у поліції.
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