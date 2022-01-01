Обіцяли вивезти родичів з-під Харкова: у Луцьку в поліцію звернувся чоловік, якого ошукали «перевізники»

Обіцяли вивезти родичів з-під Харкова: у Луцьку в поліцію звернувся чоловік, якого ошукали «перевізники»
До Луцького районного управління поліції звернувся мешканець Харківщини, який повідомив, що став жертвою шахрая. В одній з груп він знайшов номер телефону водія, який, мовляв, міг мікроавтобусом вивезти його родичів з-під Харкова.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Як розповів заступник начальника Луцького РУП Юрій Столярчук, чоловік переслав «водієві» 15 тисяч гривень наперед: «Однак з того часу особа на зв'язок не виходить. А найгірше, що родичі чоловіка й далі перебувають у небезпеці».

За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України.

«Застерігаємо не платити за послуги наперед. Навіть в умовах воєнного часу зберігайте холодний розум. Також повідомляйте в поліцію за номером 102 або в територіальний підрозділ поліції, якщо маєте намір скористатися чиїмись послугами. Намагайтесь знайти перевірених людей для перевезення. Будьте обережні», – закликають у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрай, перевізник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Маріуполем окупанти захопили евакуаційну колону
Сьогодні, 19:17
Формат навчання у школах Луцька далі буде асинхронним: чому і що це означає
Сьогодні, 18:58
Обіцяли вивезти родичів з-під Харкова: у Луцьку в поліцію звернувся чоловік, якого ошукали «перевізники»
Сьогодні, 18:39
Маріуполь: збили російський літак, який знищував місто декілька тижнів
Сьогодні, 18:19
На Волині скасували заборону на алкоголь
Сьогодні, 17:37
Схожі новини
Чи їздять із Луцька автобуси та яка ситуація на автостанції Чи їздять із Луцька автобуси та яка ситуація на автостанції
24 лютий, 12:15
Шахрай вкрав з кредитки волинянина майже 15 тисяч гривень Шахрай вкрав з кредитки волинянина майже 15 тисяч гривень
23 лютий, 11:40
Шахрай виманив у 83-річного лучанина 50 тисяч гривень. ФОТО Шахрай виманив у 83-річного лучанина 50 тисяч гривень. ФОТО
22 лютий, 12:52
Лучанин виманив у знайомого понад 17 тисяч доларів: просив гроші на лікування Лучанин виманив у знайомого понад 17 тисяч доларів: просив гроші на лікування
18 лютий, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти мають значні втрати через погане медичне забезпечення: зведення Генштабу на вечір 22 березня
Сьогодні, 19:45
 0
Під Маріуполем окупанти захопили евакуаційну колону
Сьогодні, 19:17
 0
Формат навчання у школах Луцька далі буде асинхронним: чому і що це означає
Сьогодні, 18:58
 0
Обіцяли вивезти родичів з-під Харкова: у Луцьку в поліцію звернувся чоловік, якого ошукали «перевізники»
Сьогодні, 18:39
 0
Маріуполь: збили російський літак, який знищував місто декілька тижнів
Сьогодні, 18:19
 0
Медіа
відео
1/8