Обіцяли вивезти родичів з-під Харкова: у Луцьку в поліцію звернувся чоловік, якого ошукали «перевізники»

До Луцького районного управління поліції звернувся мешканець Харківщини, який повідомив, що став жертвою шахрая. В одній з груп він знайшов номер телефону водія, який, мовляв, міг мікроавтобусом вивезти його родичів з-під Харкова.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Як розповів заступник начальника Луцького РУП, чоловік переслав «водієві» 15 тисяч гривень наперед: «Однак з того часу особа на зв'язок не виходить. А найгірше, що родичі чоловіка й далі перебувають у небезпеці».За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України.«Застерігаємо не платити за послуги наперед. Навіть в умовах воєнного часу зберігайте холодний розум. Також повідомляйте в поліцію за номером 102 або в територіальний підрозділ поліції, якщо маєте намір скористатися чиїмись послугами. Намагайтесь знайти перевірених людей для перевезення. Будьте обережні», – закликають у поліції.