Формат навчання у школах Луцька далі буде асинхронним: чому і що це означає

Навчання у школах Луцької міської територіальної громади буде відбуватися здебільшого у дистанційному асинхронному форматі.Про це під час традиційного відеозвернення увечері 22 березня розповів міський головаЗа словами очільника громади, станом на 22 березня 8800 школярів покинули територію України через війну, ще 5900 – виїхали з громади, але перебувають в Україні.«Тому у громаді немає 14 700 школярів, що є майже половиною від загальної кількості школярів. Проводити синхронне навчання поки просто немає фізичної можливості», – сказав Ігор Поліщук.Зауважимо, раніше у коментарідиректор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповідав, щопередбачає виконання певних завдань. Увагу акцентують на тому, що учень здобуває знання самостійно, а вчитель є модератором освітнього процесу, який перевіряє і спрямовує дитину. В окремих випадках також використовують записані відеоконференції.Натомістьпередбачає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Інакше кажучи, це проведення уроку в режимі реального часу в обраному цифровому середовищі.