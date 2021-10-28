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Формат навчання у школах Луцька далі буде асинхронним: чому і що це означає

Формат навчання у школах Луцька далі буде асинхронним: чому і що це означає
Навчання у школах Луцької міської територіальної громади буде відбуватися здебільшого у дистанційному асинхронному форматі.

Про це під час традиційного відеозвернення увечері 22 березня розповів міський голова Ігор Поліщук.

За словами очільника громади, станом на 22 березня 8800 школярів покинули територію України через війну, ще 5900 – виїхали з громади, але перебувають в Україні.

«Тому у громаді немає 14 700 школярів, що є майже половиною від загальної кількості школярів. Проводити синхронне навчання поки просто немає фізичної можливості», – сказав Ігор Поліщук.

Зауважимо, раніше у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповідав, що асинхронний формат передбачає виконання певних завдань. Увагу акцентують на тому, що учень здобуває знання самостійно, а вчитель є модератором освітнього процесу, який перевіряє і спрямовує дитину. В окремих випадках також використовують записані відеоконференції.

Натомість синхронний режим передбачає взаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Інакше кажучи, це проведення уроку в режимі реального часу в обраному цифровому середовищі.


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Теги: варте уваги, навчання, Ігор Поліщук
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