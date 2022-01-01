Волинські лісівники допомагають гасити пожежі в громадах

Із настанням теплих днів на Волині побільшало пожеж. Окрім працівників ДСНС невпинно працюють і працівники державної лісової охорони Волині.Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.Зазначають, що всі без винятку загоряння сталися на території громад.«Поблизу Куклинського лісництва ДП «Маневицьке ЛГ» на землях громади орієнтовно згоріло 0,5 га.Поблизу кварталу 73 Павлівського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ», на території Павлівської ТГ, вже згоріло понад 20 га трав. Залучено техніку та людські ресурси лісгоспу, долучилися місцеві жителі. Вогонь ішов в бік села. Довелося відорювати і від лісу.Горять сільськогосподарські паї площею 15 га на території Турійської громади, поблизу села Гаруша Ковельського району. На гасінні залучені до 30 людей і техніка.Горять землі Камінь-Каширської громади. Приблизна площа – 8 га. Залучили працівників та техніку ДСНС, ДП «Камінь-Каширське ЛГ».Горять землі Грудківського старостинського округу на Камінь-Каширщині. Приблизна площа - 20 га. Вогонь йде в бік села», – йдеться у повідомленні.Щоправда, це лише частина повідомлень, які надійшли від працівників державної лісової охорони за вчора і сьогодні.«Люди і зараз гасять пожежі в багатьох куточках Волині. І вночі гаситимуть», - зауважують в управлінні.