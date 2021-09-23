Мій найкращий день: хлопчик із Гостемеля провів день з поліцейськими
Сьогодні, 20:55
Ювенальні поліцейські спільно зі службою у справах дітей та волонтерами знайшли родину, яка погодилась тимчасово взяти дитину на виховання.
Про це повідомили у Національній поліції України, передає Київ.media.
У повідомленні зазначили, що 14 березня жителі Гостомеля на автівці привезли хлопця до Рівненського районного управління поліції, оскільки самі прямували за кордон, а вивезти його із собою не мали змоги.
Ювенальні поліцейські спільно зі службою у справах дітей та волонтерами знайшли родину, яка погодилась тимчасово взяти дитину на виховання.
«Нам зателефонували, сказали, що є хлопчик. Зрозуміла, що одразу треба збиратися і їхати по нього. У нас в країні така ситуація, що чужих дітей немає. І я розумію, що таких діток можливо буде багато. Тому я закликаю усіх не боятися і брати їх до себе і таким чином допомагати», – зазначила Таліна, яка із чоловіком стали тимчасовими батьками для Богдана.
Поліцейські вирішили зустрітися із хлопчиком. Спочатку Богдан мав змогу «покермувати» службовою автівкою, а потім на нього чекала цікава та пізнавальна поїздка. Поліцейські познайомили Богдана із чотирилапими вихованцями кінологічного центру ГУНП в Рівненській області. Тут він мав змогу побачити тренування службових собак та долучитися до цього особисто.
Опісля — візит до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у Рівненській області, де на приїзд цього гостя також чекали із нетерпінням. Із особливою цікавістю хлопець розглядав об’єкти під мікроскопом, слухав експертів про роботу спеціалізованих лабораторій та їх дослідження, а потім вчився знімати відбитки пальців. Наостанок — найприємніший подарунок від співробітників Центру — мобільний телефон.
Хлопчик, переповнений емоціями, проте відверто здивований, чому люди приділяють стільки уваги чужій дитині. «Бо ти нам не чужий», — відповідають йому рівненські поліцейські. За словами хлопця, це був найкращий день в його житті.
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Про це повідомили у Національній поліції України, передає Київ.media.
У повідомленні зазначили, що 14 березня жителі Гостомеля на автівці привезли хлопця до Рівненського районного управління поліції, оскільки самі прямували за кордон, а вивезти його із собою не мали змоги.
Ювенальні поліцейські спільно зі службою у справах дітей та волонтерами знайшли родину, яка погодилась тимчасово взяти дитину на виховання.
«Нам зателефонували, сказали, що є хлопчик. Зрозуміла, що одразу треба збиратися і їхати по нього. У нас в країні така ситуація, що чужих дітей немає. І я розумію, що таких діток можливо буде багато. Тому я закликаю усіх не боятися і брати їх до себе і таким чином допомагати», – зазначила Таліна, яка із чоловіком стали тимчасовими батьками для Богдана.
Поліцейські вирішили зустрітися із хлопчиком. Спочатку Богдан мав змогу «покермувати» службовою автівкою, а потім на нього чекала цікава та пізнавальна поїздка. Поліцейські познайомили Богдана із чотирилапими вихованцями кінологічного центру ГУНП в Рівненській області. Тут він мав змогу побачити тренування службових собак та долучитися до цього особисто.
Опісля — візит до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у Рівненській області, де на приїзд цього гостя також чекали із нетерпінням. Із особливою цікавістю хлопець розглядав об’єкти під мікроскопом, слухав експертів про роботу спеціалізованих лабораторій та їх дослідження, а потім вчився знімати відбитки пальців. Наостанок — найприємніший подарунок від співробітників Центру — мобільний телефон.
Хлопчик, переповнений емоціями, проте відверто здивований, чому люди приділяють стільки уваги чужій дитині. «Бо ти нам не чужий», — відповідають йому рівненські поліцейські. За словами хлопця, це був найкращий день в його житті.
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