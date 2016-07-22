У Києві затримали ворожих агентів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:06
Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі СБУ та теробороною оперативно спрацювали та затримали ворожих агентів.
Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Він зазначив, що підозрілих чоловіків виявили на одному із КПП.
«Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування. Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора. Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу», - заявив голова Національної поліції України.
Зауважують, що ворожих агентів передали до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.
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Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Він зазначив, що підозрілих чоловіків виявили на одному із КПП.
«Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування. Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора. Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу», - заявив голова Національної поліції України.
Зауважують, що ворожих агентів передали до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.
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