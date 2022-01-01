Луцький лікар віддав бійцям волинської бригади позашляховик





Про це йдеться в сюжеті



Волонтери вантажать в автомобіль консервацію, капусту, солодощі. Усе – для військових. Тих, які нині стоять на передовій – боронять нас, українців, нашу землю, від цинічного російського війська. Найголовніше, що дійсно потрібне зараз військовослужбовцям у гарячих точках, – це автомобіль. Цей позашляховик ще нещодавно стояв у гаражі мешканця Луцької громади. Уже сьогодні його передадуть бійцям волинської бригади, які нині – у самому пеклі війни.



«Автомобілів підвищеної прохідності завжди потребує наше військо, тому що ми не їздимо по дорогах асфальтованих. Ми їздимо по ґрунтових дорогах, відповідно, нам потрібно підвозити чи медикаменти, чи військовослужбовців, для того нам ці автомобілі дуже потрібні», – каже командир взводу безпілотних літальних апаратів 14-ої ОМБр Денис Костін.



Волонтерка Алла Жупанюк розповіла: про потребу в такому автомобілі дізналася від колишніх колег, які нині у Збройних силах. І почала збирати гроші та досліджувати ринок б/в автомобілів у Німеччині. Разом із жителями громади вдалося назбирати 3 тисячі євро.



«Але знайшовся дуже класний наш житель Луцької громади. Сказав: Алла, у мене є готовий автомобіль, лебідка спереду, лебідка ззаду, нові болотні колеса, повністю переварені… Я кажу: В’ячеславе, я не маю стільки коштів. Він коштує не тих нещасних 3 тисячі євро, що я назбирала, він коштує втричі більше», – пригадує волонтерка.



Утім, каже вона, чоловік не взяв ні копійки. Більше того, своє прізвище теж просив не афішувати. Відомо лишень, що В’ячеслав – житель Луцької громади, працює лікарем. Позашляховик – це автівка, на якій лучанин займався улюбленим хобі – автоспортом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Луцької громади, який працює лікарем, віддав свій улюблений позашляховик захисникам України.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Волонтери вантажать в автомобіль консервацію, капусту, солодощі. Усе – для військових. Тих, які нині стоять на передовій – боронять нас, українців, нашу землю, від цинічного російського війська. Найголовніше, що дійсно потрібне зараз військовослужбовцям у гарячих точках, – це автомобіль. Цей позашляховик ще нещодавно стояв у гаражі мешканця Луцької громади. Уже сьогодні його передадуть бійцям волинської бригади, які нині – у самому пеклі війни.«Автомобілів підвищеної прохідності завжди потребує наше військо, тому що ми не їздимо по дорогах асфальтованих. Ми їздимо по ґрунтових дорогах, відповідно, нам потрібно підвозити чи медикаменти, чи військовослужбовців, для того нам ці автомобілі дуже потрібні», – каже командир взводу безпілотних літальних апаратів 14-ої ОМБрВолонтеркарозповіла: про потребу в такому автомобілі дізналася від колишніх колег, які нині у Збройних силах. І почала збирати гроші та досліджувати ринок б/в автомобілів у Німеччині. Разом із жителями громади вдалося назбирати 3 тисячі євро.«Але знайшовся дуже класний наш житель Луцької громади. Сказав: Алла, у мене є готовий автомобіль, лебідка спереду, лебідка ззаду, нові болотні колеса, повністю переварені… Я кажу: В’ячеславе, я не маю стільки коштів. Він коштує не тих нещасних 3 тисячі євро, що я назбирала, він коштує втричі більше», – пригадує волонтерка.Утім, каже вона, чоловік не взяв ні копійки. Більше того, своє прізвище теж просив не афішувати. Відомо лишень, що– житель Луцької громади, працює лікарем. Позашляховик – це автівка, на якій лучанин займався улюбленим хобі – автоспортом.

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