Мінус 54 окупанти: українські захисники відбили три атаки російських військ
Сьогодні, 22:11
Українські захисники в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» надійно тримають займані рубежі. Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону.
Про це ОТУ "Схід" повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці.
Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті. Втрати рашистів склали:
особового складу – 54 особи,
танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),
САУ, гармат – 1,
АТ – 5,
літаки – 2,
БПЛА – 2,
спеціальна техніка – 1,
захоплено БМП-3 – 3.
"З кожним днем ворог втрачає все більше людей та техніки. Окупанти кидають в бій не підготовлених та деморалізованих людей. Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу", - йдеться в дописі.
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Про це ОТУ "Схід" повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці.
Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті. Втрати рашистів склали:
особового складу – 54 особи,
танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),
САУ, гармат – 1,
АТ – 5,
літаки – 2,
БПЛА – 2,
спеціальна техніка – 1,
захоплено БМП-3 – 3.
"З кожним днем ворог втрачає все більше людей та техніки. Окупанти кидають в бій не підготовлених та деморалізованих людей. Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу", - йдеться в дописі.
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