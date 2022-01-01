Мінус 54 окупанти: українські захисники відбили три атаки російських військ

Мінус 54 окупанти: українські захисники відбили три атаки російських військ
Українські захисники в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» надійно тримають займані рубежі. Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону.

Про це ОТУ "Схід" повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці.

Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті. Втрати рашистів склали:

особового складу – 54 особи,
танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),
САУ, гармат – 1,
АТ – 5,
літаки – 2,
БПЛА – 2,
спеціальна техніка – 1,
захоплено БМП-3 – 3.

"З кожним днем ворог втрачає все більше людей та техніки. Окупанти кидають в бій не підготовлених та деморалізованих людей. Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу", - йдеться в дописі.

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Теги: Війна, окупанти, ворожа техніка
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