Мінус 54 окупанти: українські захисники відбили три атаки російських військ

Українські захисники в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» надійно тримають займані рубежі. Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону.Про це ОТУ "Схід" повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці.Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті. Втрати рашистів склали:особового складу – 54 особи,танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),САУ, гармат – 1,АТ – 5,літаки – 2,БПЛА – 2,спеціальна техніка – 1,захоплено БМП-3 – 3."З кожним днем ворог втрачає все більше людей та техніки. Окупанти кидають в бій не підготовлених та деморалізованих людей. Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу", - йдеться в дописі.