Зеленський став «наймогутнішою людиною в Європі» за версією Politico

Володимир Зеленський очолив список наймогутніших людей згідно з опитуванням видання Politico.



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Спершу список "Топ-28 найвпливовіших людей Європи-2022" був опублікований у грудні і Зеленський до нього не потрапив. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в POLITICO запропонували читачам проголосувати за зміни в рейтингу.



Опитування запустили на початку березня. Один із учасників голосування написав, що Зеленський – це "маяк надії", який прагне "миру, демократії та порядності", поки Україна протистоїть вторгненню російських окупаційних військ.



"З того часу, як рано вранці 24 лютого розпочалися бої, Зеленський регулярно публікував відеозвернення в соціальних мережах, у тому числі ролики з центру Києва та про роботу президентського офісу", – сказано в повідомленні.



Крім того, український лідер виступив із потужними зверненнями у Конгресі США, парламенті Великобританії та Бундестазі Німеччини. Кожен свій виступ він адаптував для публіки, але посил залишався тим самим: Україна у своїй боротьбі проти Росії потребує більшої підтримки з боку Заходу.



"Його звернення допомогли змінити характер дебатів у європейських столицях, викликавши такий розворот у державній політиці, який був немислимий лише кілька місяців тому", – зазначили у POLITICO.

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