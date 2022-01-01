На день ближчі до перемоги: добрі новини від ВолиньPost за 22 березня
22 березень, 23:08
Попри те, що двадцять сім діб тому Росія розпочала зухвалу повномасштабну війну проти України, добра у світі менше не стало. Світло продовжує жити у кожному з нас. Минає ще один день, який наближує нас до омріяної перемоги.
Інформаційне агентство ВолиньPost в нескінченному потоці публікацій продовжує шукати позитив, аби наші читачі фокусувалися на добрих новинах. У щоденній рубриці ми висвітлюємо найкраще, що трапилося в Україні впродовж дня.
Вівторок, 22 березня
В Україні збільшили щоденний ліміт зняття валюти
Так, щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті збільшили з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті).
Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ та ще трьох офіцерів окупанта
В Україні відправили до пекла чергового російського окупанта старшого лейтенанта армії РФ Семена Суховського. Він був командиром парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 234 гвардійського десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.
Українські воїни ліквідували також гвардії лейтенанта Іллю Курбатова, гвардії капітана Едуарда Гельміярова та полковника Ігоря Ніколаєва.
На Сумщині 300 окупантів відмовилися воювати і поїхали геть
Так і треба! В Охтирському районі Сумської області російські військовослужбовці не захотіли воювати. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції.
Понад 500 танків: озвучили дані бойових втрат Росії
Трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15300 осіб,
танків ‒ 509 од,
бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
артилерійських систем – 252 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 99 од,
гелікоптерів – 123 од,
автомобільної техніки - 1000 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 70,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,
спеціальна техніка - 15.
На Рівненщині 107 автівок вилучили у п`яних водіїв на потреби ЗСУ
Тепер автівки служитимуть на користь країни. Понад сотню автівок вилучили поліцейські Рівненщини за керування в стані сп’яніння і віддали їх на потреби ЗСУ.
Мій найкращий день: хлопчик із Гостемеля провів день з поліцейськими
Поліцейські виршили провести день із хлопчиком, якого евакуювали з Гостомеля. Спочатку Богдан мав змогу «покермувати» службовою автівкою, а потім на нього чекала цікава та пізнавальна поїздка. Поліцейські познайомили Богдана із чотирилапими вихованцями кінологічного центру ГУНП в Рівненській області, де він мав змогу побачити тренування службових собак та долучитися до цього особисто.
Богдан навіть здивувався такій увазі поліцейських, але був приємно вражений. За словами хлопчика, це був найкращий день в його житті.
Луцький лікар віддав бійцям волинської бригади позашляховик
Вкотре переконумаємося, що наші люди найкращі. Житель Луцької громади, який працює лікарем, віддав свій улюблений позашляховик захисникам України. А прізвище своє чоловік просив не афішувати.
Українка здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу
Бо українки не лише найкрасивіші, а й найсильніші! Пишаємось Кароліною Махно і щиро зичимо ще більше нагород.
А своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
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Інформаційне агентство ВолиньPost в нескінченному потоці публікацій продовжує шукати позитив, аби наші читачі фокусувалися на добрих новинах. У щоденній рубриці ми висвітлюємо найкраще, що трапилося в Україні впродовж дня.
Вівторок, 22 березня
В Україні збільшили щоденний ліміт зняття валюти
Так, щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті збільшили з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті).
Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ та ще трьох офіцерів окупанта
В Україні відправили до пекла чергового російського окупанта старшого лейтенанта армії РФ Семена Суховського. Він був командиром парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 234 гвардійського десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.
Українські воїни ліквідували також гвардії лейтенанта Іллю Курбатова, гвардії капітана Едуарда Гельміярова та полковника Ігоря Ніколаєва.
На Сумщині 300 окупантів відмовилися воювати і поїхали геть
Так і треба! В Охтирському районі Сумської області російські військовослужбовці не захотіли воювати. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції.
Понад 500 танків: озвучили дані бойових втрат Росії
Трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15300 осіб,
танків ‒ 509 од,
бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
артилерійських систем – 252 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків – 99 од,
гелікоптерів – 123 од,
автомобільної техніки - 1000 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 70,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,
спеціальна техніка - 15.
На Рівненщині 107 автівок вилучили у п`яних водіїв на потреби ЗСУ
Тепер автівки служитимуть на користь країни. Понад сотню автівок вилучили поліцейські Рівненщини за керування в стані сп’яніння і віддали їх на потреби ЗСУ.
Мій найкращий день: хлопчик із Гостемеля провів день з поліцейськими
Поліцейські виршили провести день із хлопчиком, якого евакуювали з Гостомеля. Спочатку Богдан мав змогу «покермувати» службовою автівкою, а потім на нього чекала цікава та пізнавальна поїздка. Поліцейські познайомили Богдана із чотирилапими вихованцями кінологічного центру ГУНП в Рівненській області, де він мав змогу побачити тренування службових собак та долучитися до цього особисто.
Богдан навіть здивувався такій увазі поліцейських, але був приємно вражений. За словами хлопчика, це був найкращий день в його житті.
Луцький лікар віддав бійцям волинської бригади позашляховик
Вкотре переконумаємося, що наші люди найкращі. Житель Луцької громади, який працює лікарем, віддав свій улюблений позашляховик захисникам України. А прізвище своє чоловік просив не афішувати.
Українка здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу
Бо українки не лише найкрасивіші, а й найсильніші! Пишаємось Кароліною Махно і щиро зичимо ще більше нагород.
А своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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