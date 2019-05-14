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Увечері окупанти знову обстріляли територію Рівненщини

Увечері окупанти знову обстріляли територію Рівненщини
Ворог тричі завдав удару по об’єкту військової інфраструктури на Рівненщині увечері 22 березня.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, за день 22 березня ЗСУ збили один безпілотник та одну ракету на території області.

«Під час однієї з тривог увечері ворог тричі завдав удару по об’єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія, збитки встановлюються», - сказав Коваль.

Нагадаємо, за учора, 21 березня, Рівненщину двічі обстріляли ворожими ракетами. Так, у ніч на 21 березня окупанти обстріляли військовий полігон на Рівненщині. По ньому завдали два ракетні удари. А увечері того ж дня у Рівненському районі зафіксували 4 ракетні удари з повітря. На щастя, три із чотирьох ракет відбила українська протиповітряна оборона.

Зображення ілюстративне

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Теги: Рівненщина, обстріл
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