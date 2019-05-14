Рівненщину вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами

Увечері 21 березня Росія вдруге за добу здійснила ракетний обстріл об'єктів, розташованих у Рівненській області.Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністраціїЗа його словами, у Рівненському районі зафіксували 4 ракетні удари з повітря."З трьома ракетами наші Збройні Сили справилися. Четверта... Можливі збитки та руйнування і втрати уточнюються", - сказав Коваль.Нагадаємо, у ніч на 21 березня. По ньому завдали два ракетні удари. Голова обласної військової адміністрації зауважив, що деталі щодо цього не коментуватимуть, оскільки це об’єкт військової інфраструктури.