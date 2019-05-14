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Рівненщину вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами

Рівненщину вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами
Увечері 21 березня Росія вдруге за добу здійснила ракетний обстріл об'єктів, розташованих у Рівненській області.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, у Рівненському районі зафіксували 4 ракетні удари з повітря.

"З трьома ракетами наші Збройні Сили справилися. Четверта... Можливі збитки та руйнування і втрати уточнюються", - сказав Коваль.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня окупанти обстріляли військовий полігон на Рівненщині. По ньому завдали два ракетні удари. Голова обласної військової адміністрації зауважив, що деталі щодо цього не коментуватимуть, оскільки це об’єкт військової інфраструктури.

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Теги: обстріл, ракети, Рівненщина
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