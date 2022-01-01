Женіть окупантів, женіть цих рабів, – Зеленський до жителів міст, які тримають оборону. ВІДЕО

Президентзвернувся до жителів українських міст, які тимчасово окупували російські війська і закликав гнати нечисть з української землі.Про це він сказав у вечірньому відеозверненні увечері 21 березня.«У цьому відео я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України... До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона...Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах, на вулицях. Ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ним, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей.Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом... І щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга...Звертаюся до всіх українців. Всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави.Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте й допомагайте. Гоніть цих рабів! Гоніть окупантів! Щоб Україна жила», – сказав Зеленський.