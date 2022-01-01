 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Женіть окупантів, женіть цих рабів, – Зеленський до жителів міст, які тримають оборону. ВІДЕО

Женіть окупантів, женіть цих рабів, – Зеленський до жителів міст, які тримають оборону. ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів українських міст, які тимчасово окупували російські війська і закликав гнати нечисть з української землі.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні увечері 21 березня.

«У цьому відео я хочу окремо звернутися до українських міст та хоробрих жителів цих міст. До вільного півдня України... До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона...

Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах, на вулицях. Ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ним, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей.

Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом... І щойно ми зможемо до вас пробитися, зможемо до вас прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга...

Звертаюся до всіх українців. Всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави.

Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте й допомагайте. Гоніть цих рабів! Гоніть окупантів! Щоб Україна жила», – сказав Зеленський.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відеозвернення, Володимир Зеленський, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Рівненщину вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами
Сьогодні, 21:25
Росіяни обстріляли колонію у Харкові: загинув засуджений
Сьогодні, 21:08
Кожен переселенець в Україні отримає грошову щомісячну допомогу
Сьогодні, 15:45
Окупанти викрали в Росію 2389 українських дітей
Сьогодні, 15:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 21 березня
Сьогодні, 22:18
Женіть окупантів, женіть цих рабів, – Зеленський до жителів міст, які тримають оборону. ВІДЕО
Сьогодні, 21:55
Рівненщину вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами
Сьогодні, 21:25
Росіяни обстріляли колонію у Харкові: загинув засуджений
Сьогодні, 21:08
Через війну ЗНО, ДПА, ЄВІ та ЄФВВ у 2022 році скасують
Сьогодні, 20:16
Схожі новини
«Передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдат», – Зеленський «Передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдат», – Зеленський
20 березень, 02:59
Зеленський розповів, як Україну повертають до життя Зеленський розповів, як Україну повертають до життя
18 березень, 00:59
«Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите»: Зеленський запросив у Київ іноземних друзів України «Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите»: Зеленський запросив у Київ іноземних друзів України
16 березень, 01:37
«Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО «Якщо не закриєте небо, то питання часу, коли російські ракети впадуть на вашу територію», – Зеленський до лідерів НАТО
14 березень, 01:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 21 березня
Сьогодні, 22:18
 0
Женіть окупантів, женіть цих рабів, – Зеленський до жителів міст, які тримають оборону. ВІДЕО
Сьогодні, 21:55
 0
Рівненщину вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами
Сьогодні, 21:25
 0
Росіяни обстріляли колонію у Харкові: загинув засуджений
Сьогодні, 21:08
 0
Через війну ЗНО, ДПА, ЄВІ та ЄФВВ у 2022 році скасують
Сьогодні, 20:16
 0
Медіа
відео
1/8