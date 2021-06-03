В окупованому Бердянську з'явився самопроголошений «виконувач обов’язків мера»





Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише



Відеозвернення так званого в.о. мера поширили у місцевих новинних Telegram-каналах Бердянська, частину з яких також захопили після окупації міста.



Чоловік, який відрекомендувався Олександром Сауленком, заявив, що «бере на себе повноваження» з управління містом через «повне самоусунення чинної влади та небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією». Він повторив усі пункти пропаганди російських окупантів про «держпереворот в Україні» та «київську хунту».



Згідно з даними управління Міністерства юстиції, чоловік на ім'я Олександр Сауленко зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії «Союз Лівих Сил», яка виступає за «нейтральний статус України».



«Я впевнений, що разом із братським російським народом нам вдасться налагодити мирне життя», ㅡ заявив чоловік.



Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без неї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Бердянськ, який тимчасово захопили російські окупанти, з'явився самопроголошений «виконувач обов’язків мера». Про своє «призначення» він заявив у відеозверненні. Прокуратура порушила кримінальну справу щодо колаборанта.Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише Громадське Відеозвернення так званого в.о. мера поширили у місцевих новинних Telegram-каналах Бердянська, частину з яких також захопили після окупації міста.Чоловік, який відрекомендувався, заявив, що «бере на себе повноваження» з управління містом через «повне самоусунення чинної влади та небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією». Він повторив усі пункти пропаганди російських окупантів про «держпереворот в Україні» та «київську хунту».Згідно з даними управління Міністерства юстиції, чоловік на ім'я Олександр Сауленко зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії «Союз Лівих Сил», яка виступає за «нейтральний статус України».«Я впевнений, що разом із братським російським народом нам вдасться налагодити мирне життя», ㅡ заявив чоловік.Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без неї.

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