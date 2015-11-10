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Росіяни обстріляли колонію у Харкові: загинув засуджений

Росіяни обстріляли колонію у Харкові: загинув засуджений
Окупанти продовжують гатити по Харкову. Під артилерійський обстріл 20 березня потрапила місцева колонія. Внаслідок обстрілу загинув один засуджений.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у телеграмі.

У повідомленні прокуратури йдеться, що від артилерійського удару будівля установи виконання покарань Харківської області частково пошкодилась. Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер.

Слідчі СВ Управління СБ України у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наразі триває досудове розслідування.

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Теги: Харків, колонія, обстріл
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