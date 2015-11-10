Росіяни обстріляли колонію у Харкові: загинув засуджений
Сьогодні, 21:08
Окупанти продовжують гатити по Харкову. Під артилерійський обстріл 20 березня потрапила місцева колонія. Внаслідок обстрілу загинув один засуджений.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у телеграмі.
У повідомленні прокуратури йдеться, що від артилерійського удару будівля установи виконання покарань Харківської області частково пошкодилась. Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер.
Слідчі СВ Управління СБ України у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Наразі триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у телеграмі.
У повідомленні прокуратури йдеться, що від артилерійського удару будівля установи виконання покарань Харківської області частково пошкодилась. Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер.
Слідчі СВ Управління СБ України у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Наразі триває досудове розслідування.
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