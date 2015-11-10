Росіяни обстріляли колонію у Харкові: загинув засуджений





Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у телеграмі.



У повідомленні прокуратури йдеться, що від артилерійського удару будівля установи виконання покарань Харківської області частково пошкодилась. Один із засуджених отримав осколкове поранення попереку. У лікарні чоловік помер.



Слідчі СВ Управління СБ України у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.



Наразі триває досудове розслідування.

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