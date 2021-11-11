Через війну ЗНО, ДПА, ЄВІ та ЄФВВ у 2022 році скасують





Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.



"Таке рішення є непростим, але необхідним. Адже наше головне завдання - знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", - цитує голову МОН



Сергій Шкарлет зазначив, що скасування ЗНО є необхідним для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.



Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно. Тимчасово переміщені особи (школярі) мають завершити навчальний рік у тій школі, до якої належать за тимчасовим місцем перебування. Навчання відбувається дистанційно в Zoom.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЗНО, ДПА, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році планують скасувати, відповідний законопроєкт вже зареєстрували.Про це повідомив міністр освіти і науки України"Таке рішення є непростим, але необхідним. Адже наше головне завдання - знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", - цитує голову МОН Центр протидії дезінформації Сергій Шкарлет зазначив, що скасування ЗНО є необхідним для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно. Тимчасово переміщені особи (школярі) мають завершити навчальний рік у тій школі, до якої належать за тимчасовим місцем перебування. Навчання відбувається дистанційно в Zoom.

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