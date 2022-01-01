У МВС пояснили, як розпізнати диверсанта
Сьогодні, 19:47
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як розпізнати диверсанта.
Відповідну пам'ятку опублікували у своєму Телеграм-каналі.
За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, більшість затриманих диверсантів – громадяни України.
"Дехто з затриманих приїхав із тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось — лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але вряди-годи перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх хазяїв", - зазначив Монастирський.
За інформацією МВС диверсанти зазвичай пересуваються поза межами населених пунктів невеликими групами, розпитують дорогу та розташування ВСУ, часто просять зателефонувати. Крім того, ворог може залишати підозрілі предмети (одяг, ґаджети, рюкзаки та навіть авто) і називати себе представником різних структур (ООН, Червоних хрест, ОБСЄ тощо).
Також зауважують, що за 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 – посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордонів, 244 – за державну зраду, 48 – за диверсійні злочини та 57 – за інші.
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Відповідну пам'ятку опублікували у своєму Телеграм-каналі.
За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, більшість затриманих диверсантів – громадяни України.
"Дехто з затриманих приїхав із тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось — лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але вряди-годи перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх хазяїв", - зазначив Монастирський.
За інформацією МВС диверсанти зазвичай пересуваються поза межами населених пунктів невеликими групами, розпитують дорогу та розташування ВСУ, часто просять зателефонувати. Крім того, ворог може залишати підозрілі предмети (одяг, ґаджети, рюкзаки та навіть авто) і називати себе представником різних структур (ООН, Червоних хрест, ОБСЄ тощо).
Також зауважують, що за 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 – посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордонів, 244 – за державну зраду, 48 – за диверсійні злочини та 57 – за інші.
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